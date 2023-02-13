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من خلال 34 عيادة بحثية بمعدل عيادتين كل شهر

2286 مستفيداً من خدمات العيادة البحثية في جامعة الأميرة نورة

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ مساءً
2286 مستفيداً من خدمات العيادة البحثية في جامعة الأميرة نورة
المواطن - فريق التحرير

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قدمت عمادة البحث العلمي في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، خدماتها لأكثر من (2286) مستفيداً منذ إطلاقها، من خلال (34) عيادة بحثية بمعدل عيادتين كل شهر خلال الفصل الدراسي الواحد.

العيادة البحثية تهدف إلى نشر ثقافة البحث العلمي، والرد على كافة الاستفسارات والمقترحات المقدمة من الباحثين والباحثات، بالإضافة إلى تثقيفهم واطلاعهم على أهم البرامج والخدمات البحثية المقدمة من عمادة البحث العلمي، وتعزيز الهُوية البحثية.

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خدمة جميع الباحثين والباحثات

وتوجّه العيادات البحثية اهتمامها إلى جميع الباحثين والباحثات من منسوبات ومنسوبي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، من أعضاء هيئه التدريس ومن في حكمهم، والطالبات، ومنسوبي التشغيل الذاتي التابعين للجامعة.
وتتناول العيادات البحثية التعريف ببرامج التمويل البحثية التي تُطلقها عمادة البحث العلمي سنويًا، منها:

برنامج رائدات المستقبل، برنامج الباحثات الناشئات، برنامج المشاريع البحثية الصغيرة والمتوسطة، برنامج التمويل بعد النشر المصنف، برنامج المجموعات البحثية، برنامج الباحث الزائر، برامج ومسارات التمويل المؤسسي.

التعريف بالخدمات البحثية

وتتضمن العيادات التعريف بالخدمات البحثية المقدمة من وحدة الخدمات البحثية، مثل: (الإحصاء، الترجمة، النشر، التدقيق اللغوي، فحص الاقتباس)، مع التعريف بآلية وإجراءات تسهيل مهمة الباحث، والتمويل المؤسسي للبحث والابتكار، إضافة إلى التوعية بأهمية أخلاقيات البحث العلمي، وتوضيح الإجراءات للتقديم على اللجنة المختصة بذلك.
يُذكر أنّ مبادرة العيادة البحثية تأتي متوافقة مع اهتمام عمادة البحث العلمي في الإسهام بتحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال تشجيع الدراسات والأبحاث التي تُلبي احتياجات التنمية الوطنية، باعتبارها محركًا أساسيًا لبناء الاقتصاد المعرفي، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس والطالبات لإجراء الأبحاث، مع تهيئة البنية التحتية، والموارد والأنظمة، وتمويل وتسويق الأبحاث.

ولمزيد من المعلومات عن العمادة يرجى زيارة الرابط التالي:
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/Research/Pages/Brief.aspx

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