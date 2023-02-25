230 ألف طالب وطالبة بعسير يؤدون اختبارات نهاية الفصل الثاني غدًا

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أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ومن خلال نحو 1250 مدرسة، استعداداتها لاستقبال أكثر من 230 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي يوم غد الأحد، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.
وأكد مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري أن الإدارة قد أقرت خطة لدعم ومساندة المدارس من قِبل إدارتي الإشراف التربوي “بنين وبنات”، ومكاتب التعليم، والإدارات المعنية، والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى بث رسائل توعوية وإرشادية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور؛ لتهيئة الطلبة نفسيًا لأداء الاختبارات التحريرية، إضافة إلى تشكيل فريق عمل من إدارتي الاختبارات والقبول “بنين وبنات”؛ لدعم وتنظيم أعمال الرصد ولجان الكونترول، وتشكيل فريق عمل للدعم التقني.
كما خصصت الإدارة هواتف إرشادية للرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية خلال مدة الاختبارات.