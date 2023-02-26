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26 وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
26 وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بنجران، ومستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بتبوك، ومستشفى الأمير منصور للقوات المسلحة بالطائف.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي تمريض (عدد 21 وظيفة).

– مشرف قسم العهد.

– مشرف مستودع المواد الطبية.

– مدير قسم متابعة التوريد.

– مطور وسائط متعددة.

– طبيب نائب طب الطوارئ.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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