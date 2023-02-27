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27 لاعبًا في قائمة الهلال لخوض الأدوار الإقصائية بـ دوري أبطال آسيا

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
27 لاعبًا في قائمة الهلال لخوض الأدوار الإقصائية بـ دوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الهلال مساء الجمعة عن قائمته المكونة من 27 لاعبًا للمشاركة في الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال آسيا التي تنطلق في قطر بداية من بعد غدٍ الأحد.

قائمة الهلال

وجاءت قائمة أزرق الرياض مكونة من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، محمد العويس، أحمد آل جبيع، محمد البريك، خليفة الدوسري، علي البليهي، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، أوديون إيجالو، لوسيانو فييتو، صالح الشهري، ياسر الشهراني، عبدالله الحمدان، ناصر الدوسري، موسى ماريجا، أندري كاريلو، جانج هيون سو، محمد كنو، سالم الدوسري، حبيب الوطيان، مصعب الجوير، محمد القحطاني، سعود عبدالحميد، محمد الخيبري، حمد اليامي، ميشايل ديلجادو”.

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قائمة الهلال للأدوار الإقصائية بـ دوري أبطال آسيا

مباريات دوري أبطال آسيا

وتنطلق مباريات ثمن نهائي البطولة بداية من يوم الأحد المقبل حيث يلعب فريق الدحيل القطري مع مواطنه الريان في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة، أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الشباب وناساف الأوزبكي في تمام الـ9 مساءً بتوقيت المملكة.

وتُستكمل مباريات ثمن نهائي البطولة الاثنين المقبل بمواجهة الفيصلي لنادي فولاد الإيراني في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت المملكة، أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الهلال وشباب أهلي دبي الإماراتي وتنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وتستضيف قطر مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.

وسيُقام ذهاب نهائي دوري الأبطال، يوم 29 إبريل 2023 على ملعب الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 6 مايو في سايتاما “أرض فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق”.

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