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27 وظيفة شاغرة في فروع مستشفيات القوات المسلحة

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ مساءً
27 وظيفة شاغرة في فروع مستشفيات القوات المسلحة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية وإدارية وتعليمية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بتبوك، ومستشفى القوات المسلحة بالجبيل، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– طبيب مقيم طوارئ (عدد وظيفتين).

– طبيب مقيم كلى.

– محلل أعمال.

– مبرمج كمبيوتر.

– مطور/ مبرمج (عدد وظيفتين).

– مشغل كمبيوتر.

– مدير تطبيقات.

– مدير مكتب.

– أخصائي مشتريات.

– مشغل سنترال (عدد وظيفتين).

– أخصائي علاقات موظفين.

– أخصائي رواتب.

– معلم منهج بريطاني علوم.

– أخصائي توظيف.

– معلم منهج بريطاني صف استقبال.

– أخصائي إحصاء.

– معلم منهج بريطاني المرحلة الابتدائية.

– معلم منهج بريطاني مرحلة أساسية.

– معلم منهج بريطاني لغة إنجليزية.

– أخصائي علاج تنفسي (عدد وظيفتين).

– طبيب مقيم باطنية (عدد وظيفتين).

– فني تخطيط قلب (للنساء).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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