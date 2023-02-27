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27 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

2023-02-02 الساعة 9:25
27 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف فنية وأمنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني ميكانيكي (عدد 5 وظائف/ جدة).

– فني مولدات وتكييف (عدد وظيفتين/ جدة).

– فني إلكترونيات (عدد وظيفتين/ جدة).

– فني تكييف عام (عدد وظيفتين/ جدة).

– فني كهرباء (عدد 4 وظائف/ جدة).

– مشغل سخانات (عدد وظيفتين/ جدة).

– سباك (عدد وظيفتين/ جدة).

– فني تبريد (جدة).

– حارس أمن (عدد 5 وظائف/ جدة).

– مهندس برمجيات اول (الخرج).

– مطور برمجيات (الخرج).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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