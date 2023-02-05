270 وظيفة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة بمختلف المجالات

وظائف بـ شركة تطوير للخدمات التعليمية TALEMIA انتهاء تنفيذ مشروعي محطة المعالجة وخطوط وشبكات الصرف الصحي بعقيق الباحة انتقاد بايدن بسبب فشله بإدارة أزمة المنطاد الصيني سارق المركبات في قبضة الشرطة بالجوف طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة عند 2 مئوية عواصم تصبح الأكثر جذبًا للمبرمجين حول العالم وظائف بشركة أرامكو روان للحفر في عدة مدن شركة وي كيب السعودية: مشروع المستودعات الرقمية بجدة الأول من نوعه في المملكة جدول دروس الحصص من الأسبوع العاشر لجميع المراحل بايدن يواجه حملة شرسة من الجمهوريين
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر 270 وظيفة لكافة المؤهلات بعدة مناطق، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– فني تبريد.
– فني مولدات وتكييف (وظيفتان).
– فني تكييف عام (وظيفتان).
– فني إلكترونيات (وظيفتان).
– فني كهرباء (4 وظائف).
– مشغل سخانات (وظيفتان).
– حارس أمن (5 وظائف).
– مهندس برمجيات أول.
– مطوّر برمجيات.
– فني ميكانيكي (5 وظائف).
– سباك (وظيفتان).
– فني صحي (4 وظائف).
– أخصائي تطوير عمليات بالجودة.
– مُراقب مواد.
– أخصائي تموين.
– فني غازات طبية.
– فني ميكانيكا.
– أخصائي مناقصات.
– نجار.
– مهندس ميكانيكي.
– مُطوّر تطبيقات.
– إداري قواعد بيانات.
– مهندس مصمم معماري.
– صيدلي.
– فني صحي.
– عامل.
– مشغل مغسلة.
– حاضنة أطفال.
– فني تبريد وتكييف.
– فني إلكترونيات.
– فني غازات طبية.
– مترجم.
– مبرمج.
– مدرس لغة.
– مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية.
– أستاذ مشارك علوم المختبرات الإكلينيكية.
– أستاذ مساعد (صحة الفم والأسنان).
– مهندس شبكات.
– مساعد قانوني.
– مدرب صيانة طائرات.
– مدير صيانة الطائرات 125.
– مترجم شفوي.
– فني لف مواتير.
– بناء.
– سائق (الشهادة الابتدائية فأعلى).
– سكرتير طبي.
– مسؤول سلامة.
– محاسب.
– كبير الطهاة.
– أمين مستودع.
– مهندس مصمم ميكانيكي.
– مهندس مصمم مدني.
– مهندس مصمم كهربائي.
– مُحلل النظم.
– مشرف إنتاج البيانات.
– نائب أول طب شيخوخة.
– مشغل حاسب.
– استشاري طب وقائي.
– استشاري الأمراض الاستقلابية أطفال.
– طبيب نائب – أطفال.
– طبيب نائب أول طب طوارئ.
– طبيب نائب أول – خدمات العلاج التأهيلي.
– طبيب استشاري طب نفسي إدمان.
– استشاري طب شيخوخة.
– استشاري طب الأجنة.
– استشاري جراحة تجميل وترميم.
– طبيب استشاري خدمات الطب التأهيلي.
– استشاري جراحة الثدي والغدد الصماء.
– استشاري اطراف علوية – عظام.
– استشاري – عظام أطفال.
– وظائف تمريض.
… وأخرى.
– إدارية.
– هندسية.
– تقنية.
– أمنية.
– فنية.
– صحية.
– طبية.
– قانونية.
– أكاديمية.
– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
– إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.
– مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط.
– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.
– مستشفى القوات المسلحة بشرورة.
– مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.
– مستشفى القوات المسلحة بجازان.
– مستشفى القوات المسلحة بنجران.
– مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب بالرياض.
– إدارة الإخلاء الطبي الجوي.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا