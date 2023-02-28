28 مخالفًا في قبضة الأمن لإشعالهم النار في المناطق المحمية

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (28) مخالفًا لنظام البيئة، (25) مواطنًا، ومقيمان من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية المصرية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد. عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.