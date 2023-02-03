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منها تفعيل خدمة الحد الاستهلاكي

3 أدوات لترشيد استهلاك المياه

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
3 أدوات لترشيد استهلاك المياه
المواطن - فريق التحرير

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قدمت شركة المياه الوطنية، نصائح وإرشادات للعملاء من أجل ترشيد استهلاك المياه والحد من ارتفاع فواتير الاستهلاك.

خدمة الحد الاستهلاكي

وقالت الشركة عبر حسابها على موقع تويتر: إن تلك الإرشادات تتضمن تفعيل خدمة الحد الاستهلاكي، واستخدام أدوات الترشيد المتوفرة في الأسواق المحلية، والكشف بشكل دوري على التوصيلات الداخلية، مشددةً على أن الالتزام بها سيحد من ارتفاع الفاتورة.

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خطوات رفع الشكوى

لفتت الشركة إلى أن خطوات رفع شكوى انقطاع المياه من خلال التطبيق تتضمن الدخول إلى الصفحة الرئيسية ثم الضغط على أيقونة الشكاوى واختيار شكوى جديدة، ثم إمداد المياه وانقطاع المياه وبعدها يتم كتابة وصف الشكوى.

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