3 أدوات لترشيد استهلاك المياه مارسيلو غروهي يخطف الأنظار بدوري روشن لقطات من استقبال المصلين في المسجد الحرام بدهن العود والبخور مواعيد الفحص الدوري المعتمدة للمركبات لأول مرة تاريخ مواجهات النصر والتعاون بالدوري شقيقة زعيم كوريا الشمالية في خطر بسبب الصراع العائلي حقيقة رحيل دي ماريا عن يوفنتوس تقويم التعليم: أصل الهوية مطلوب داخل لجنة الاختبار 5 معلومات عن مرض بروس ويليس أمير سعيود متخصص مراوغة
قدمت شركة المياه الوطنية، نصائح وإرشادات للعملاء من أجل ترشيد استهلاك المياه والحد من ارتفاع فواتير الاستهلاك.
وقالت الشركة عبر حسابها على موقع تويتر: إن تلك الإرشادات تتضمن تفعيل خدمة الحد الاستهلاكي، واستخدام أدوات الترشيد المتوفرة في الأسواق المحلية، والكشف بشكل دوري على التوصيلات الداخلية، مشددةً على أن الالتزام بها سيحد من ارتفاع الفاتورة.
لفتت الشركة إلى أن خطوات رفع شكوى انقطاع المياه من خلال التطبيق تتضمن الدخول إلى الصفحة الرئيسية ثم الضغط على أيقونة الشكاوى واختيار شكوى جديدة، ثم إمداد المياه وانقطاع المياه وبعدها يتم كتابة وصف الشكوى.