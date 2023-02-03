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بعد انتهاء الدور الأول

3 أهداف قاتلة بدوري روشن هذا الموسم

2023-02-06 الساعة 7:12
3 أهداف قاتلة بدوري روشن هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منافسات الدور الأول من الموسم الرياضي الحالي بدوري روشن السعودي، تسجيل أهداف قاتلة خلال 3 مباريات.

 

أهداف قاتلة في الدور الأول

وذكر حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الهدف القاتل!.. 3 مباريات في الدور الأول شهدت هدفًا واحدًا بعد نهاية الوقت الأصلي 90+”.

وسجل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، لوكاس سوزا هدفًا قاتلًا عند الدقيقة 91، وأحرز نجم نادي الاتحاد، إيغور كورونادو هدفًا عند الدقيقة 95 أمام الطائي، وهز نجم التعاون، سميحان النابت شباك النصر عند الدقيقة 102.

لوكاس سوزا
لوكاس سوزا

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الدور الأول، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الشباب والاتحاد، وبفارق نقطتين عن الهلال.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفتح برصيد 22 نقطة، متساويًا مع أبها، يليه ضمك في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق.

ويحتل الطائي المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، ثم الرائد بـ16 نقطة، يليه الوحدة بـ15 نقطة، يليه الخليج برصيد 13 نقطة، ثم العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

نادي العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

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