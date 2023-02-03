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غدًا في نهائي كأس العالم للأندية

3 إنجازات يطمح فيها رامون دياز ضد ريال مدريد

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
3 إنجازات يطمح فيها رامون دياز ضد ريال مدريد
المواطن - محمد سمعه

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يطمح المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، في 3 إنجازات في حال هزم ريال مدريد الإسباني مساء غدٍ في نهائي كأس العالم للأندية 2022.

هدف رامون دياز

ويرغب رامون دياز في أن يكون أول مدرب في تاريخ الهلال يفوز بلقب عالمي في أول تأهل لفريق سعودي إلى نهائي مونديال الأندية، كما يرغب دياز في أن يُصبح أول مدرب في تاريخ كرة القدم السعودية يُحضر لقب مونديال الأندية إلى المملكة، كما يريد دياز أن يكون أول مدرب يهزم ريال مدريد في النهائي، بعد فوز الريال بلقب مونديال الأندية عامي 2016 و2018 على حساب فريقين من آسيا وهما كاشيما أنتلرز الياباني والعين الإماراتي على الترتيب.

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موعد مباراة الغد

وتُقام المباراة غدًا السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية، كما تنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية وقناة SSC 1 HD وSHAHID VIP و SSC1 SD.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لإدارة مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين الهلال وريال مدريد.

وسيقود مباراة الهلال ضد ريال مدريد، أنتوني تايلور ويعاونه كل من الإنجليزي جاري بيسويك ومواطنه آدم نون وسيكون الصيني نيانج ما حكمًا رابعًا.

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