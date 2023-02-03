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سجلت اليونان وإندونيسيا هزات أرضية في التوقيت نفسه

3 زلازل تضرب مصر بعد توقعات العالم الهولندي 

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ مساءً
3 زلازل تضرب مصر بعد توقعات العالم الهولندي 
المواطن- فريق التحرير

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سجلت شبكات المحطة القومية لرصد الزلازل في مصر، 3 هزات أرضية متتالية، شعر بها سكان بعض المحافظات في القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.

قوة زلزال مصر

وبحسب المحطة القومية، تم رصد 3 هزات أرضية بدرجات متفاوتة من القوة، كان آخرها بقوة 4.9 و4.5 درجة على مقياس ريختر شمال السويس، وسبقتها هزة أخرى بدرجة ضعيفة.

بينما سجلت شبكة المركز الأورومتوسطي هزة أرضية جنوب اليونان بقوة 3 درجات.

3 زلازل تضرب مصر بعد توقعات العالم الهولندي 

وكانت هناك أيضًا هزات أرضية خفيفة في مناطق شمال بورسعيد والإسماعيلية، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي للمحطة القومية لرصد الزلازل والمركز الأورومتوسطي.

وفي الوقت نفسه، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، جزيرة هالماهيرا في إندونيسيا، حسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

توقعات العالم الهولندي

وكان العالم والباحث الهولندي فرانك هوغربيتس، قد توقع حدوث هزة قوية قد تشمل مصر ولبنان، ويأتي ذلك بعد أن سبق وحذر من حدوث الزلزال التركي والسوري قبل 3 أيام من وقوعه.


وفي 11 فبراير الماضي، قال عن إمكانية حدوث هزة بمصر ولبنان: نعم، لأن هذه المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي، ولكن لا يمكن أن نجزم، مضيفًا: بالاستناد إلى النشاط الزلزالي فإنه قد يحدث الأسبوع المقبل أو في الخمس أو العشر سنوات المقبلة.

وتابع: التنبؤ بتاريخ حدوث هزة بشكل دقيق أمر مستحيل، لذلك نستعين بموقع القمر والتقلبات المناخية المحتملة.

وأضاف حينها: يمكننا أن نلاحظ ارتفاعًا بنشاط زلزالي قد تكون قوته بين 6.4 إلى 6.7 درجات، وفي أسوأ الأحوال، قد نشهد نشاطًا زلزاليًا، بين 11 و12 فبراير، ولكن بحسب تقديراتي، فإن قوة الزلزال هذه قد تكون 6 درجات، تحديدًا بين 6.4 إلى 6.7 درجات.

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