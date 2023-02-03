3 طرق صحية للتخلص من جثث الحيوانات النافقة

حدَّد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، اليوم الثلاثاء، 3 طرق للتخلص من جثث الحيوانات النافقة، وذلك لتفادي انتشار العدوى للإنسان والحيوان وتلوث البيئة.

ونشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للوقاية عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح طرق التخلص من جثث الحيوانات النافقة، والتي جاءت كالآتي:

طرق صحية

– الدفن.

– التخلص بالحرق.

– التخلص بالمعالجة الحرارية.

نقل الأمراض المعدية

وفي وقت سابق، دعا مركز وقاء مربي الحيوانات إلى تجنب رمي جثث الحيوانات النافقة في العراء أو الطرقات أو مياه الصرف لأنها تعد مصدرًا خطيرًا لنقل الأمراض المعدية، وأوصت بالتخلص منها بالطرق الصحية الموصى بها من السلطات البيطرية.