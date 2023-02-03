3 فرق سعودية مرشحة للمشاركة بكأس الملك سلمان للأندية

تترقب الجماهير الكشف عن الأندية السعودية المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية المقرر إقامتها خلال العام الجاري.

الفرق السعودية المرشحة

ويعتزم الاتحاد السعودي لكرة القدم ترشيح 3 أندية من دوري روشن السعودي للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية، وهي؛ الهلال، النصر والاتحاد، وذلك وفقًا لمصادر “الشرق الأوسط”.

ومن المقرر أن تُشارك الأندية السعودية بداية من منافسات دور الـ16، حيث أنها لن تدخل في نظام التصفيات الأولية، والذي سيقام لاختيار الفرق التي ستشارك في الأدوار النهائية من البطولة.

كأس الملك سلمان للأندية

وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد أعلن عن إطلاق اسم كأس الملك سلمان للأندية على النسخة الجديدة من البطولة العربية، وذلك اعتزازاً بالدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد العربي من خادم الحرمين الشريفين.

وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم، تفاصيل النسخة الجديدة من البطولة، حيث ستشهد مشاركة 37 ناديًا، وتبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ثم التصفيات النهائية التي ستُقام في السعودي الصيف القادم.

وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات بالتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم المستضيف لنهائيات البطولة، وتصل قيمة الجوائز لكأس الملك سلمان 10 ملايين دولار.