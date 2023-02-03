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ستبدأ مشوارها من دور الـ16

3 فرق سعودية مرشحة للمشاركة بكأس الملك سلمان للأندية

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
3 فرق سعودية مرشحة للمشاركة بكأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير الكشف عن الأندية السعودية المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية المقرر إقامتها خلال العام الجاري.

الفرق السعودية المرشحة

ويعتزم الاتحاد السعودي لكرة القدم ترشيح 3 أندية من دوري روشن السعودي للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية، وهي؛ الهلال، النصر والاتحاد، وذلك وفقًا لمصادر “الشرق الأوسط”.

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الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ومن المقرر أن تُشارك الأندية السعودية بداية من منافسات دور الـ16، حيث أنها لن تدخل في نظام التصفيات الأولية، والذي سيقام لاختيار الفرق التي ستشارك في الأدوار النهائية من البطولة.

النصر في دوري روشن
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

كأس الملك سلمان للأندية

وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد أعلن عن إطلاق اسم كأس الملك سلمان للأندية على النسخة الجديدة من البطولة العربية، وذلك اعتزازاً بالدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد العربي من خادم الحرمين الشريفين.

وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم، تفاصيل النسخة الجديدة من البطولة، حيث ستشهد مشاركة 37 ناديًا، وتبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ثم التصفيات النهائية التي ستُقام في السعودي الصيف القادم.

وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات بالتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم المستضيف لنهائيات البطولة، وتصل قيمة الجوائز لكأس الملك سلمان 10 ملايين دولار.

كأس الملك سلمان للأندية
شعار البطولة – المصدر @UAFAAC

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