3 لحظات لسوء حظ رونالدو تهديفيًا بالشوط الأول أمام الفتح

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عانى البرتغالي كريستيانو رونالدو من سوء الحظ الذي منعه 3 مرات من إحراز هدفه الأول بقميص النصر، وذلك بعد مشاركته في الشوط الأول أمام نادي الفتح في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
العارضة تمنع كريستيانو من تسجيل الهدف الثاني ❌#الفتح_النصر | #SSC pic.twitter.com/dDHewm5rcd
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 3, 2023
وكان الحكم ألغى هدفًا سجله النجم البرتغالي في الدقيقة الـ23 بداعي التسلل، ثم أهدر اللاعب نفسه الهدف الأول له بقميص أصفر الرياض في الدقيقة الـ35 حيث أطاح بالكرة فوق العارضة.
أما اللقطة الثالثة فكانت ارتطام كرة النجم البرتغالي في العارضة بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.
وتُعد مباراة الفتح ثالث مباراة للنجم البرتغالي بقميص النصر والثانية له في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدف ملغي لكريستيانو رونالدو بداعي التسلل ❌#الفتح_النصر | #SSC pic.twitter.com/mePmqVHFul
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 3, 2023
كريستيانو رونالدو يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل 🥅#الفتح_النصر | #CR7 | #SSC pic.twitter.com/zUWZy8sHcN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 3, 2023