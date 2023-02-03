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النصر خرج متعادلًا أمام الفتح بهدف لكل فريق

3 لحظات لسوء حظ رونالدو تهديفيًا بالشوط الأول أمام الفتح

2023-02-03 الساعة 7:32
3 لحظات لسوء حظ رونالدو تهديفيًا بالشوط الأول أمام الفتح
المواطن - محمد سمعه

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عانى البرتغالي كريستيانو رونالدو من سوء الحظ الذي منعه 3 مرات من إحراز هدفه الأول بقميص النصر، وذلك بعد مشاركته في الشوط الأول أمام نادي الفتح في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

رونالدو لم يسجل بالشوط الأول

وكان الحكم ألغى هدفًا سجله النجم البرتغالي في الدقيقة الـ23 بداعي التسلل، ثم أهدر اللاعب نفسه الهدف الأول له بقميص أصفر الرياض في الدقيقة الـ35 حيث أطاح بالكرة فوق العارضة.

كريستيانو رونالدو نجم النصر - النصر والفتح

أما اللقطة الثالثة فكانت ارتطام كرة النجم البرتغالي في العارضة بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وتُعد مباراة الفتح ثالث مباراة للنجم البرتغالي بقميص النصر والثانية له في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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