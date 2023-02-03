3 لقاءات غدًا في دوري روشن السعودي

تترقب الجماهير منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، يوم غد الخميس، وسط صراع قوي بين الفرق للتألق وتحقيق الفوز.

مباريات الغد

وتنطلق مباريات الغد في دوري روشن السعودي، بمواجهة أبها ضد الخليج عند الساعة الرابعة مساء على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتُقام مباراتان عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الشباب ضد ضمك على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن نظيره التعاون.

وكانت منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، قد انطلقت بمواجهة الرائد ضد الهلال، يوم 10 يناير، نظرًا لانشغال الزعيم بالمشاركة في كأس العالم للأندية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل الجولة الـ15، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 33 نقطة، ثم الهلال برصيد 32 نقطة، الشباب ثالثًا بـ31 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد، ثم التعاون بـ27 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 21 نقطة، بالتساوي مع ضمك، ثم أبها بـ19 نقطة، يليه الطائي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الوحدة بـ15 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء.

وجاء الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، ثم العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط.