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ضمن الحملات الأمنية لمكافحة التسول

3 متسولين في الشرقية بقبضة الأمن

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
3 متسولين في الشرقية بقبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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تواصل الجهات الأمنية حملاتها الميدانية المكثفة في كافة مناطق المملكة لرصد المتسولين وضبطهم، حيث تم ضبط عدد من المتسولين في المنطقة الشرقية.

ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الجمعة، فيديو يوثق عملية رصد وضبط المتسولين بالمنطقة الشرقية.

التفاصيل:

قامت قوات الأمن برصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل مباشر من المارة.

كما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية، وذلك بعد قيامها بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع.

فيما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية قامت بالتسول بشكل مباشر.

الإبلاغ عن المتسولين

ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.

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