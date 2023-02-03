3 متسولين في الشرقية بقبضة الأمن

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تواصل الجهات الأمنية حملاتها الميدانية المكثفة في كافة مناطق المملكة لرصد المتسولين وضبطهم، حيث تم ضبط عدد من المتسولين في المنطقة الشرقية.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بالمنطقة الشرقية .
#لاتعطيهم
#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/mEz9Hq4tUy
— الأمن العام (@security_gov) February 24, 2023
ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الجمعة، فيديو يوثق عملية رصد وضبط المتسولين بالمنطقة الشرقية.
قامت قوات الأمن برصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل مباشر من المارة.
كما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية، وذلك بعد قيامها بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع.
فيما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية قامت بالتسول بشكل مباشر.
ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.