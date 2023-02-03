3 محفزات للحساسية و4 نصائح لتجنُّبها

شدد تجمع القصيم الصحي، على أهمية معرفة مسببات الحساسية المفرطة، والابتعاد عنها، لتفادي مضاعفاتها، مشيرا إلى 3 محفزات للحساسية.

محفزات الحساسية

وقال تجمع القصيم الصحي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إن محفزات الحساسية هي: بعض الأطعمة مثل البيض والمكسرات وغيرها، ولدغات ولسعات الحشرات مثل النحل وغيره، وحساسية المطاط (اللاتيكس) الذي يستخدم في صناعة القفازات المطاطية والبالونات ومحايات أقلام ألرصاص.

نصائح

وقدم تجمع القصيم 4 نصائح لتلافي مضاعفات الحساسية، وهي: معرفة مسببات الحساسية والابتعاد عنها، والحرص على الاحتفاظ بحقنة الأدرينالين عند الذهاب إلى أي مكان، وإخبار الأهل والآخرين عن الحقنة وكيفية استخدامها عند الحاجة إليها.