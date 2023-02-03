3 مدن تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت طريف والقريات وحائل أدنى درجة حرارة بـ 9 درجات مئوية. بينما سجلت وادي الدواسر والخرج أعلي درجة حرارة بـ 33 درجة مئوية.

الكبرى

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم كالتالي: وادي الدواسر والخرج 33 درجة مئوية، يليها مكة المكرمة والأحساء والرياض وجازان بـ 32درجة مئوية، ثم بريدة والدوادمي وبيشة والقنفدة بـ 31 درجة مئوية.

الصغرى

فيما سجلت درجات الحرارة الصغرى كالتالي: طريف والقريات وحائل 9 درجات مئوية، يليها عرعر وتبوك والعلا بـ 10 درجات مئوية ، فيما سجلت سكاكا والباحة وأبها 11 درجة مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وكذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية, كما يتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.