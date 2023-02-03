3 نقاط ثمينة لـ الوداد الرياضي ضد بترو أتلتيكو

انتهت مباراة الوداد الرياضي ضد بترو أتلتيكو الأنجولي، بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

الوداد الرياضي ضد بترو أتلتيكو

ونجح فريق الوداد في إحراز الهدف الوحيد في المباراة عبر اللاعب يحيى جبران من ركلة جزاء في الدقيقة الـ35 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حاول نادي بترو أتلتيكو إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، في ظل قوة دفاع فريق الوداد المغربي.

الوداد المغربي حقق أول فوز له في دور المجموعات وأصبح رصيده 3 نقاط، بينما تجمد رصيد نادي بترو أتلتيكو عند 4 نقاط في المجموعة الأولى.

وكانت مباراة الوداد الرياضي ضد بترو أتلتيكو أُقيمت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

مباريات السبت بـ دوري أبطال إفريقيا

وتُقام السبت، 5 مباريات في الجولة الثالثة بدور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب فيتا كلوب الكونغولي ضد شبيبة القبائل الجزائري في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، الترجي التونسي ضد الزمالك المصري في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة، وفي نفس التوقيت يلعب فيبرس الأوغندي ضد سيمبا التنزاني، بينما يلعب الأهلي المصري ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، وفي نفس التوقيت يلعب الرجاء الرياضي المغربي ضد حوريا كوناكري الغيني.