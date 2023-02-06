30 عملًا فنيًّا وقصصًا مُلهمة بانتظاركم في معرض طريق للنحت

وثق مقطع فيديو لقطات لـ 30 عملًا فنيًّا وقصصًا مُلهمة خلال افتتاح معرض طريق للنحت.

وقال حساب الرياض آرت المهتم بالفن في الرياض، افتتح معرض طويق للنحت اليوم! والذي يعرض 30 عملًا فنيًّا وقصصًا مُلهمة بانتظاركم في درة الرياض وأكثر.

لا يتطلب حجز

وأشار الحساب إلى أن زيارة المعرض لا تتطلب الحجز المسبق.

وأظهرت اللقطات مشاهد إبداعية للمنحوتات، إذ تروى العديد من القصص الملهمة، كما تداول مواطنون لقطات مصورة للمعرض على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.