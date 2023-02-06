30 عملًا فنيًّا وقصصًا مُلهمة بانتظاركم في معرض طريق للنحت

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وثق مقطع فيديو لقطات لـ 30 عملًا فنيًّا وقصصًا مُلهمة خلال افتتاح معرض طريق للنحت.
افتتح معرض طويق للنحت اليوم! والذي يعرض 30 عملاً فنياً وقصصاً مُلهمة بانتظاركم في درة الرياض وأكثر!
زيارة المعرض لا تتطلب الحجز المسبق.
📍الموقع: https://t.co/z7zzCTLhJx#الرياض_آرت #طويق_للنحت pic.twitter.com/6fHqLCV2aRقد يهمّك أيضاً
— الرياض آرت (@Riyadh_Arts) February 5, 2023
وقال حساب الرياض آرت المهتم بالفن في الرياض، افتتح معرض طويق للنحت اليوم! والذي يعرض 30 عملًا فنيًّا وقصصًا مُلهمة بانتظاركم في درة الرياض وأكثر.
وأشار الحساب إلى أن زيارة المعرض لا تتطلب الحجز المسبق.
وأظهرت اللقطات مشاهد إبداعية للمنحوتات، إذ تروى العديد من القصص الملهمة، كما تداول مواطنون لقطات مصورة للمعرض على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.