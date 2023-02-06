304 أهداف بدوري روشن هذا الموسم

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شهدت منافسات الدور الأول من الموسم الرياضي الحالي بدوري روشن السعودي تألقًا لافتًا على الصعيد الهجومي، حيث تم تسجيل 304 أهداف.
وذكر حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “في الدور الأول وصلنا إلى 304 أهداف.. أصحاب الأهداف المئوية، هم؛ فواز الطريس 100، دينير غوميز 200، وسفيان بن دبكة 300”.
وجاء هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، فواز الطريس في مرمى الفيحاء، وأحرز نجم فريق الطائي، دينير غوميز الهدف رقم 200 هذا الموسم أمام الباطن، فيما سجل نجم الفتح، سفيان بن دبكة الهدف الـ300 ضد النصر.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الدور الأول، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الشباب والاتحاد، وبفارق نقطتين عن الهلال.
ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفتح برصيد 22 نقطة، متساويًا مع أبها، يليه ضمك في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق.
ويحتل الطائي المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، ثم الرائد بـ16 نقطة، يليه الوحدة بـ15 نقطة، يليه الخليج برصيد 13 نقطة، ثم العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.