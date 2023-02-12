34 وظيفة شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف إدارية وفنية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى إدارة الإخلاء الطبي الجوي، ومستشفى القوات المسلحة بشرورة.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب مواد (عدد وظيفتين).

– مدير مكتب تنفيذ الاستراتيجية.

– مأمور قطع غيار ومواد الطائرات (عدد 4 وظائف).

– رئيس قسم الأداء والتميز المؤسسي.

– أخصائي مؤشرات الأداء الاستراتيجي.

– أمين مستودع.

– أمين عهدة.

– أخصائي إدارة المشاريع الاستراتيجية.

– طبيب مقيم طوارئ (عدد وظيفتين).

– طبيب مقيم أطفال.

– أخصائي عقود.

– أخصائي قانوني.

– أمين صندوق.

– مسؤول منافسات.

– مأمور ملفات.

– مدخل بيانات (عدد 4 وظائف).

– سكرتير (عدد 7 وظائف).

– منسق إداري (عدد وظيفتين).

– طبيب مقيم عناية مركزة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 12 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)