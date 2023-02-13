35 ألف قتيل حصيلة جديدة لضحايا زلزال سوريا وتركيا

أصبح زلزال شرق المتوسط الزلزال الخامس الأكثر فتكًا بين الزلازل في القرن الحادي والعشرين، بعد أن بلغ عدد القتلى حوالي 35 ألف قتيل، بحسب إحصائيات غير نهائية لأعداد القتلى في تركيا وسوريا.

القتلى في تركيا

وارتفع عدد القتلى في تركيا إلى 29,605 أشخاص، فيما تتواصل جهود الإنقاذ، بحسب ما ذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

وقالت “آفاد” إنه تم إجلاء 147,934 شخصاً من المناطق المنكوبة.

القتلى في سوريا

وارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى نحو 5,300 قتيل، بينما نقلت وكالة تاس عن مدير مكتب الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، ريك برينان، أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا بلغت 8.5 ألف قتيل حتى الآن.

فبعد أيام من رفع الأنقاض بلا أدنى حد من المعدات المطلوبة، وإنما بالأيدي والآليات المتواضعة جداً، أعلنت قبل يومين فرق الإنقاذ لاسيما في الشمال السوري توقف عمليات الإنقاذ، والعمل الآن على رفع الأنقاض، مع تضاؤل الأمل بالعثور على ناجين.

تشريد الملايين

وقال مدير مكتب الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، ريك برينان، أمس الأحد: “من الصعب إعطاء أرقام دقيقة حتى الآن، لأنها تتزايد كل يوم، ونحن ننتظر بيانات دقيقة من الشمال الغربي”، وأضاف: “بناءً على المعلومات المتوفرة لدينا، قتل حوالي 4,000 شخص في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وأصيب 2,500 آخرون، وفي شمال غربي سوريا قتل 4.5 آلاف وجرح 7.5 آلاف”.

وفي وقت سابق حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أن الزلازل المدمرة قد تكون شردت 5.3 مليون شخص في سوريا.

وبحسب إدارة الطوارئ التركية، فقد بلغ عدد الهزات الارتدادية، جنوبي تركيا عقب الزلزالين العنيفين اللذين كان مركزهما ولاية كهرمان مرعش، 2412 هزة ارتدادية.