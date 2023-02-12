35 وظيفة شاغرة لدى القوات الجوية الملكية

أعلنت هيئة إدارة القوات الجوية الملكية السعودية، عن توفّر عدد (35) وظيفة فنية وهندسية وإدارية شاغرة، على برنامج التعاقد المباشر للتشغيل الذاتي، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في المدن التالية: (سكاكا، والرياض، وخميس مشيط، والطائف، والدمام، وحفر الباطن، وتبوك، والخرج).

تفاصيل وظائف القوات الجوية

وبيّنت إدارة هيئة القوات الجوية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني صيانة الذخائر (سكاكا).

– فني صيانة الطائرات (الرياض).

– فني صيانة وتشغيل أجهزة إيقاف الطائرات/ خطافات (عدد 5 وظائف/ خميس مشيط).

– مدرب ومشغل جهاز تشبيهي (الطائف).

– مبرمج حاسب آلي (الدمام).

– فني صيانة أدوات الطيران الإلكتروني (الطائف).

– فني فحص الأجهزة دون تدميرها (الطائف).

– فني صيانة وتشغيل أجهزة إيقاف الطائرات/ خطافات (عدد 3 وظائف/ سكاكا).

– فني صيانة وتشغيل أجهزة إيقاف الطائرات/ خطافات (عدد 5 وظائف/ الطائف).

– مدرس فني صيانة طائرات (الطائف).

– فني صيانة وتشغيل أجهزة إيقاف الطائرات/ خطافات (عدد 5 وظائف/ الدمام).

– فني صيانة وتشغيل أجهزة إيقاف الطائرات/ خطافات (عدد وظيفتين/ حفر الباطن).

– فني صيانة وتشغيل نظام التهديد التشبيهي المشترك (الدمام).

– فني صيانة وتشغيل أجهزة إيقاف الطائرات/ خطافات (عدد 3 وظائف/ تبوك).

– أخصائي مناهج (الرياض).

– فني صيانة وتشغيل أجهزة إيقاف الطائرات/ خطافات (عدد وظيفتين/ الخرج).

– فني تموين (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة هيئة القوات الجوية، أن التقديم متاح عبر بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 رجب 1444هـ، ويستمر التقديم حتى تاريخ 25 رجب 1444هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)