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ضمن منافسات دوري روشن

37 قناة تنقل مباراة الفتح ضد النصر

2023-02-03 الساعة 5:16
37 قناة تنقل مباراة الفتح ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير في جميع أنحاء العالم مباراة الفتح ضد النصر في دوري روشن السعودي، نظرًا لتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف العالمي.

إذاعة المباراة على 37 قناة

ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء مباراة الفتح ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

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وأعلن حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الفتح اليوم، ومن أبرزها؛ SSC، SKY NET، PTV وSPORT TV وغيرها من القنوات العالمية.

القنوات الناقلة لمباراة الفتح ضد النصر
القنوات الناقلة لمباراة الفتح ضد النصر – المصدر @AlNassrFC

وعلق حساب نادي النصر الرسمي، قائلًا: “أينما يكون العالمي تكون أنظار العالم نحوه، أكثر من 37 قناة في كافة قارات العالم تنقل مباراة الفتح ضد النصر اليوم”.

وجذب انتقال كريستيانو رونالدو إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأنظار إلى دوري روشن السعودي، حيث بدأت أكثر من قناة عالمية في نقل مواجهاته، من أجل متابعة النجم البرتغالي المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات.

كريستيانو رونالدو
رونالدو مع النصر – المصدر @AlNassrFC

الفريقان في دوري روشن

وقبل مواجهة الفتح ضد النصر اليوم المرتقبة، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @SPL

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