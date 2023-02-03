37 قناة تنقل مباراة الفتح ضد النصر

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تترقب الجماهير في جميع أنحاء العالم مباراة الفتح ضد النصر في دوري روشن السعودي، نظرًا لتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف العالمي.
ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء مباراة الفتح ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.
وأعلن حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الفتح اليوم، ومن أبرزها؛ SSC، SKY NET، PTV وSPORT TV وغيرها من القنوات العالمية.
وعلق حساب نادي النصر الرسمي، قائلًا: “أينما يكون العالمي تكون أنظار العالم نحوه، أكثر من 37 قناة في كافة قارات العالم تنقل مباراة الفتح ضد النصر اليوم”.
وجذب انتقال كريستيانو رونالدو إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأنظار إلى دوري روشن السعودي، حيث بدأت أكثر من قناة عالمية في نقل مواجهاته، من أجل متابعة النجم البرتغالي المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات.
وقبل مواجهة الفتح ضد النصر اليوم المرتقبة، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.