37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان للأندية

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، تفاصيل النسخة الجديدة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بمشاركة 37 ناديًا.

كأس الملك سلمان للأندية

وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد أعلن عن إطلاق اسم كأس الملك سلمان للأندية على النسخة الجديدة من البطولة العربية، وذلك اعتزازاً بالدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد العربي من خادم الحرمين الشريفين.

تفاصيل البطولة

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، الدكتور رجاء الله السلمي: “البطولة تحمل اسماً غالياً على كل الرياضيين العرب، وتعد ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023”.

وتابع خلال تصريحاته التي نقلها موقع الاتحاد العربي الرسمي: “آلية المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية تم تعميمها على جميع الاتحادات العربية الأعضاء لتسمية ممثليها”.

وأضاف رجاء الله السلمي: “منافسات البطولة سيشارك فيها 37 نادياً، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية التي ستقام في المملكة العربية السعودية الصيف القادم”.

واختتم الأمين العام للاتحاد العربي: “سيتم لاحقاٌ الإعلان عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات بالتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم المستضيف لنهائيات البطولة”.

وفي السياق ذاته، أوضح حساب الاتحاد العربي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن قيمة الجوائز المالية لكأس الملك سلمان للأندية تتجاوز الـ10 ملايين دولار.