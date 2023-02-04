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بعدما اكتسح الدحيل بسباعية

4 أرقام تزيِّن تأهل الهلال للنهائي الآسيوي

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
4 أرقام تزيِّن تأهل الهلال للنهائي الآسيوي
المواطن - فريق التحرير

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خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، الأنظار بتألقه اللافت في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.

أبرز أرقام الهلال

ولعب الأزرق ضد الدحيل القطري بالأمس ضمن منافسات الدور نصف النهائي، ونجح في تحقيق فوزًا عريضًا بسبعة أهداف دون رد، سجلهم أوديون إيغالو “4 أهداف”، وموسى ماريغا “هدفين”، بجانب هدف لسالم الدوسري.

ويُعد هذا الفوز هو الأكبر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تاريخ مشاركاته بالمسابقات الآسيوية، كما أنه نجح في تحقيق أكبر نتيجة في تاريخ منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

نادي الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وأصبح الزعيم أول فريق ينجح في تسجيل 5 أهداف ضمن منافسات الشوط الأول في مرحلة الأدوار الإقصائية بتاريخ دوري أبطال آسيا، كما أنه أول ناد سعودي يتمكن من هز الشباك 5 مرات بالشوط الأول في تاريخ المسابقة.

كما حافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على سجله المميز في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا، بعدما حقق الفوز التاسع على التوالي، حيث تعود خسارته الأخيرة إلى أكتوبر عام 2019 خلال مواجهة السد القطري.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

مواجهة قوية ضد أوراوا

ومن المقرر أن يلعب الزعيم ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 29 أبريل في السعودية، على أن يحتضن استاد سايتاما 2002 مواجهة الإياب في السادس من شهر مايو.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC
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