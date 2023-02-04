4 أرقام تزيِّن تأهل الهلال للنهائي الآسيوي

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، الأنظار بتألقه اللافت في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.

أبرز أرقام الهلال

ولعب الأزرق ضد الدحيل القطري بالأمس ضمن منافسات الدور نصف النهائي، ونجح في تحقيق فوزًا عريضًا بسبعة أهداف دون رد، سجلهم أوديون إيغالو “4 أهداف”، وموسى ماريغا “هدفين”، بجانب هدف لسالم الدوسري.

ويُعد هذا الفوز هو الأكبر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تاريخ مشاركاته بالمسابقات الآسيوية، كما أنه نجح في تحقيق أكبر نتيجة في تاريخ منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأصبح الزعيم أول فريق ينجح في تسجيل 5 أهداف ضمن منافسات الشوط الأول في مرحلة الأدوار الإقصائية بتاريخ دوري أبطال آسيا، كما أنه أول ناد سعودي يتمكن من هز الشباك 5 مرات بالشوط الأول في تاريخ المسابقة.

كما حافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على سجله المميز في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا، بعدما حقق الفوز التاسع على التوالي، حيث تعود خسارته الأخيرة إلى أكتوبر عام 2019 خلال مواجهة السد القطري.

مواجهة قوية ضد أوراوا

ومن المقرر أن يلعب الزعيم ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 29 أبريل في السعودية، على أن يحتضن استاد سايتاما 2002 مواجهة الإياب في السادس من شهر مايو.