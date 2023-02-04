4 أرقام قياسية لـ سالم الدوسري بعد ثنائيته في فلامنجو

حقق النجم سالم الدوسري، لاعب الفريق الكروي الأول في الهلال، 4 أرقام قياسية بعد أن سجل ثنائية في شباك نادي فلامنجو البرازيلي في الشوط الأول من مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

4 إنجازات لـ سالم الدوسري

وأصبح الدوسري أول لاعب آسيوي يسجل في 3 نسخ ببطولة كأس العالم للأندية، كما أصبح الهداف التاريخي لنادي الهلال في كأس العالم للأندية بإحرازه 4 أهداف، كما أصبح أكثر لاعب سعودي تسجيلًا للأهداف في كأس العالم للمنتخبات وكأس العالم للأندية برصيد 6 أهداف.

كما تمكن الدوسري من معادلة البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل والمصري حسين الشحات بإحراز الأهداف في 3 نسخ بكأس العالم للأندية.

وكان الدوسري سجل هدفين لـ الهلال في الشوط الأول وفي شباك فلامنجو من ركلتي جزاء.