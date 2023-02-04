4 أهداف مثيرة في الشوط الأول بين ليفربول وريال مدريد

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وريال مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

شوط بعنوان أخطاء الحراس

وكان الريدز سجل ثنائية في الدقيقتين الـ4 والـ14 عبر كل من الأوروجوياني داروين نونيز والمصري محمد صلاح.

ليفربول وريال مدريد

ونجح الريال في الرد سريعًا بإحراز هدفين عبر نجمه البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقتين الـ21 والـ36.

وكان الشوط الأول شهد خطأ من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا نتج عنه هدف الريدز الثاني، وأيضًا أخطأ الحارس أليسون بيكر ليسفر خطؤه عن الهدف الثاني لـ الريال في الدقيقة الـ36.