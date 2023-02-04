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4 تعليقات غاضبة بعد تعادل الفتح ضد النصر

2023-02-03 الساعة 9:27
4 تعليقات غاضبة بعد تعادل الفتح ضد النصر
المواطن - محمد سمعه

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أثارت نتيجة مباراة الفتح ضد النصر في الجولة الـ15 في دوري روشن السعودي للمحترفين، غضب جمهور النصر وذلك بعد فقدان نقطتين ثمينتين في مشوار أصفر الرياض في بطولة الدوري.

جارسيا واللاعبين بمرمى الانتقادات

البداية كانت مع محمد الشتوي عضو مجلس إدارة النصر الذي قال بتغريدة عبر “تويتر”: “‏الحمد لله على كل حال. تعادل غير مرضي. مستوى ما كان طيب. ضعف تركيز والحمد لله على استمرار الصدارة، والقادم أجمل بإذن الله تعالى”.

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وعلق فهد الهريفي نجم النصر الأسبق على أداء البرازيلي لويز جوستافو قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “جوستافو سيئ.. والنصر لا يوجد فيه لاعب صانع للعب أبدًا.. هذا الكلام قلناه من بداية الموسم”.

أما الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل المعروف بانتمائه للنصر فقال عبر “تويتر”: “تحميل كل شيء لرودي جارسيا خطأ، نعم هناك أخطاء لكنها ليست أخطاء كارثية، العتب على مستوى بعض اللاعبين الذين يجعلون أخطاء المدرب البسيطة كبيرة حينما يرتكبون الأخطاء السخيفة وتتحول لكوارثية باهتزاز الشباك”.

بينما قال الإعلامي الرياضي النصراوي فلاح القحطاني: “لا زالت مستويات بعض اللاعبين “المحليين” في النصر أقل من مستوى الطموحات ويحتاجون إلى (الدكة) وخاصة (الغنام والعمري ولاجامي والخيبري وأيمن) إضافة إلى جوستافو الذي كان غائبًا اليوم، غياب أوسبينا، ألفارو كشف الدفاع، الإيجابية الوحيدة بقاء النصر في الصدارة إضافة إلى تسجيل الدون”.

الفتح ضد النصر

ملخص مباراة الفتح ضد النصر

وكان الفتح تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ12 عبر الإسباني كريستيان تيو ثم تعادل البرازيلي أندرسون تاليسكا للنصر في الدقيقة الـ42.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الفتح ضد النصر بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الثاني لـ الفتح في الدقيقة الـ59، ثم واصل النصر محاولاته الهجومية، ليُضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ93، حيث نجح الأخير في إحراز أول هدف له بقميص نادي النصر منذ الانضمام له مطلع يناير الماضي.

الفتح ضد النصر

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