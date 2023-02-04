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حال مطابقتهم لشروط الأهلية ومعايير الاستحقاق

4 خطوات لتسجيل حاملي بطاقات التنقل بـ حساب المواطن

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ صباحاً
4 خطوات لتسجيل حاملي بطاقات التنقل بـ حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان حاملي بطاقات التنقل التسجيل في البرنامج في حال انطبقت عليهم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق.

وقالت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًّا على أسئلة المواطنين: بإمكان حاملي بطاقات التنقل (القبائل النازحة) التسجيل في البرنامج من خلال الرابط: http://ca.gov.sa.

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وأشارت إلى أنه يمكن التسجيل عن طريق (تسجيل جديد، تفاصيل الطلب، تعبئة البيانات، تقديم الطلب)، وذلك ففي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق للدعم.

دفعة شهر فبراير

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.

عدد أرباب الأسر المستفيدة

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 80%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 533 ألف مستفيد، مشكلين 20% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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