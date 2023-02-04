4 شروط لحصول المنشآت على تراخيص التخفيضات التجارية

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حددت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، الشروط اللازمة لحصول المنشأة على ترخيص التخفيضات، وفقًا للمادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.
وذكرت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، 4 شروط لتقديم للحصول على ترخيص التخفيضات عبر الرابط sales.mc.gov.sa
1ـ اسم المحل المرخص له بالتخفيض وعنوانه.
2ـ مدة إجراء التخفيضات وتاريخ بدايتها ونهايتها.
3ـ قائمة المنتجات التي تسري على التخفيضات.
4ـ نسبة التخفيض المعلن عنها.
وتابعت الوزارة، أن المنشآت التجارية لا يجوز لها إجراء التخفيضات إلا بترخيص منها، وإبراز الترخيص بمكان ظاهر داخل المحل التجاري مع وجوب وضع بطاقات على المنتجات المخفضة توضح السعر قبل التخفيض وبعده، وعدم الإعلان عن التخفيضات قبل الموعد المحدد بأكثر من 15 يومًا.