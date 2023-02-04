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اللاعب الكولومبي تألق مع الأزرق بالبطولة العالمية

4 عروض لـ كويلار لمغادرة الهلال بعد مونديال الأندية

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
4 عروض لـ كويلار لمغادرة الهلال بعد مونديال الأندية
المواطن - محمد سمعه

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تلقى اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار نجم وسط الفريق الكروي الأول بـ الهلال، 4 عروض رسمية لمغادرة أزرق الرياض بعد نهاية بطولة كأس العالم للأندية.

ويُقدم كويلار أداءً مميزًا مع الأزرق في البطولة العالمية حاليًا حيث نال لقب رجل مباراة الأزرق ضد الوداد البيضاوي المغربي، كما قدم مستوى مميزًا في مباراة فلامنجو البرازيلي في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء الماضي.

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وكشفت شبكة Viva Sports أن أندية ” فلامنجو، كروزيرو، إنترناسيونال، فاسكو دي جاما” من البرازيل يرغبون جميعًا في ضم كويلار من الأزرق بعد تألقه بشكل مميز في مونديال الأندية.

ويستعد كويلار للمشاركة ضد ريال مدريد الإسباني اليوم في نهائي مونديال الأندية.

جوستافو كويلار في دوري روشن
كويلار – المصدر @Alhilal_FC

الهلال ضد ريال مدريد 

ويطمح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى تحقيق الفوز على نادي ريال مدريد وحصد أول لقب في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية عند مواجهة الفريقين مساء اليوم.

وتُقام المباراة اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية، كما تنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية وقناة SSC 1 HD وSHAHID VIP و SSC1 SD.

وسبق لـ أزرق الرياض أن تقابل مرتين مع الأندية الإسبانية في مباريات ودية، حيث فاز على فالنسيا الإسباني بنتيجة 2-1 في عام 2005، ثم فاز على نادي ألميريا الإسباني بنتيجة 2-1 العام الماضي.

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