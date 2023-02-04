4 عروض لـ كويلار لمغادرة الهلال بعد مونديال الأندية

تلقى اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار نجم وسط الفريق الكروي الأول بـ الهلال، 4 عروض رسمية لمغادرة أزرق الرياض بعد نهاية بطولة كأس العالم للأندية.

ويُقدم كويلار أداءً مميزًا مع الأزرق في البطولة العالمية حاليًا حيث نال لقب رجل مباراة الأزرق ضد الوداد البيضاوي المغربي، كما قدم مستوى مميزًا في مباراة فلامنجو البرازيلي في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء الماضي.

4 عروض

وكشفت شبكة Viva Sports أن أندية ” فلامنجو، كروزيرو، إنترناسيونال، فاسكو دي جاما” من البرازيل يرغبون جميعًا في ضم كويلار من الأزرق بعد تألقه بشكل مميز في مونديال الأندية.

ويستعد كويلار للمشاركة ضد ريال مدريد الإسباني اليوم في نهائي مونديال الأندية.

الهلال ضد ريال مدريد

ويطمح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى تحقيق الفوز على نادي ريال مدريد وحصد أول لقب في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية عند مواجهة الفريقين مساء اليوم.

وتُقام المباراة اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية، كما تنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية وقناة SSC 1 HD وSHAHID VIP و SSC1 SD.