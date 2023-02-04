لا علاقة بين نيزك الدوادمي وزلازل تركيا وسوريا 4 مباريات غدًا في دوري روشن وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية مبنى المواطنة المفقودة بتركيا منهار بالكامل الشباب يزيد أوجاع الباطن برباعية مدينة إيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد هزات أرضية التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات عقوبات على 15 منشأة مخالفة لنظام المستحضرات الصيدلانية تبرعات الحملة الشعبية السعودية تقفز لـ 144 مليون ريال الرياض تحتضن المنتدى السعودي للإعلام لتمكين المرأة
تُستكمل منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بـ4 مواجهات قوية، في ظل الصراع القوي لحصد الثلاث نقاط.
وتُقام 3 مباريات في دوري روشن السعودي عند الساعة الرابعة مساء غد، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضد الاتفاق على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.
ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد نظيره أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ويستضيف ضمك نظيره الفيحاء على ملعب نادي ضمك.
وتُختتم مواجهات الغد عند الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره العدالة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.
ويتبقى مباراة واحدة مؤجلة من الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي بين الهلال والخليج، حيث تقرر إقامتها يوم 1 أبريل المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك نظرًا لانشغال الزعيم لمشاركته في كأس العالم للأندية.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، ويستعد لمواجهة ريال مدريد الإسباني، يوم السبت المقبل.
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC