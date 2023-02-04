4 مباريات غدًا في دوري روشن

تُستكمل منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بـ4 مواجهات قوية، في ظل الصراع القوي لحصد الثلاث نقاط.

مواجهات الغد

وتُقام 3 مباريات في دوري روشن السعودي عند الساعة الرابعة مساء غد، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضد الاتفاق على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد نظيره أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ويستضيف ضمك نظيره الفيحاء على ملعب نادي ضمك.

وتُختتم مواجهات الغد عند الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره العدالة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

مباراة مؤجلة بدوري روشن

ويتبقى مباراة واحدة مؤجلة من الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي بين الهلال والخليج، حيث تقرر إقامتها يوم 1 أبريل المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك نظرًا لانشغال الزعيم لمشاركته في كأس العالم للأندية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، ويستعد لمواجهة ريال مدريد الإسباني، يوم السبت المقبل.

لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC