تشكيلة مباراة آرسنال ضد مان سيتي 4 متسولين في قبضة الأمن بمنطقتي مكة المكرمة والباحة لحظة اعتداء متهمة على محاميها بالمحكمة في أمريكا وظائف شاغرة بشركة الاتصالات السعودية أمانة العاصمة المقدسة لمتعهدي مطابخ الإعاشة: حدثوا بياناتكم بسرعة تثبيت أجهزة تتبع على طيور حبارى برية في محمية الإمام سعود زلزال بقوة 6 ريختر يضرب الفلبين وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار تغريدة ساخرة وصورة غريبة من إيلون ماسك اللواء الفايز يتفقد جهوزية القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر وأمالا
تمكنت الجهات الأمنية في منطقتي مكة المكرمة والباحة، من رصد وضبط عدد من الأشخاص بتهمة التسول، في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقتي ( مكة المكرمة – الباحة ).قد يهمّك أيضاً
#لاتعطيهم
#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/fSjAsrsoPk
— الأمن العام (@security_gov) February 15, 2023
ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، فيديو يوثق عملية رصد وضبط المتسولين بمنطقتي مكة المكرمة والباحة.
قامت قوات الأمن برصد وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية قامت بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.
كما تم رصد وضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بعد قيامه بالتسول داخل أحد المساجد.
فيما تم رصد وضبط مواطن قام بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.
كما تم رصد وضبط أحد الأشخاص قام بالتسول من المصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة.
ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.