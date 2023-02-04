Icon

“المواطن” توثق أكبر حفلة تنكرية في بوليفارد سيتي Icon تفاصيل كأس العالم للدراجات الاستعراضية في السعودية Icon 4 مشاهد توثق مساعدات السعودية للمتضررين من الزلزال Icon لقطات مؤثرة لدموع أم لحظة خروج ابنها من أسفل الأنقاض بعد 94 ساعة Icon الاتحاد يُطارد النصر ويسابق الزمن لكسر رقمه السلبي أمام العدالة Icon وصول الطائرتين الإغاثيتين الرابعة والخامسة ضمن الجسر الجوي السعودي إلى تركيا Icon لحظة وصول مساعدات مركز الملك سلمان إلى غازي عنتاب Icon الهلال يسعى لكسر تفوق الريال أمام الأندية السعودية بمونديال الأندية Icon لقطات لرضيع عمره 20 يومًا يخرج ممسكًا بخصلة من شعر أمه Icon إجلاء جميع السعوديين من مناطق الزلزال لمناطق آمنة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
آلاف الأطنان من الخيم والملابس والغذاء والهدايا

4 مشاهد توثق مساعدات السعودية للمتضررين من الزلزال

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
4 مشاهد توثق مساعدات السعودية للمتضررين من الزلزال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثقت لقطات مصورة حجم المساعدات التي تقدمها المملكة لدعم المتضررين في زلزال تركيا وسوريا، والتي كان أبرزها وصول معدات وفرق الإنقاذ السعودي إلى مدينة غازي عنتاب التركية، وما لحقها من مساعدات تعمل ضمن منظومة مركز الملك سلمان للإغاثة.

ونشر الفنان والناشط الاجتماعي فايز المالكي عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” لقطات من الحملة الإغاثية السعودية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتمثلت المساعدات التي حملها مركز الملك سلمان للإغاثة في الآلاف من الأطنان من الخيم الإيوائية والمساعدات الغذائية والتي تضمن أرز وسكر وشاي، بالإضافة للملابس وهدايا للأطفال.

وصول فريق الإنقاذ

وفي وقت سابق، نشرت “قناة الإخبارية” لقطات من وصول فريق البحث والإنقاذ إلى مطار غازي عنتاب في تركيا، استعدادًا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي.

تأتي جهود المملكة لدعم المتضررين تنفيذًا لتوجيهات القيادة الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم وتقديم التسهيلات للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030
السعودية اليوم

بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030

السعودية اليوم
الفيصلي يواجه الرياض ضمن 5 مباريات اليوم...
الرياضة

الفيصلي يواجه الرياض ضمن 5 مباريات اليوم...

الرياضة
الاتفاق يفقد نعيم سليتي 4 أسابيع
آخر الاخبار

الاتفاق يفقد نعيم سليتي 4 أسابيع

آخر الاخبار
لقطات لـ صحن المطاف وهو ممتلئ بالمعتمرين...
السعودية اليوم

لقطات لـ صحن المطاف وهو ممتلئ بالمعتمرين...

السعودية اليوم
مباراتان غدًا في دوري روشن السعودي
الرياضة

مباراتان غدًا في دوري روشن السعودي

الرياضة
الدوام في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا...
السعودية اليوم

الدوام في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا...

السعودية اليوم
التشكيل المثالي للجولة الـ15 في دوري روشن
الرياضة

التشكيل المثالي للجولة الـ15 في دوري روشن

الرياضة