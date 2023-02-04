“المواطن” توثق أكبر حفلة تنكرية في بوليفارد سيتي تفاصيل كأس العالم للدراجات الاستعراضية في السعودية 4 مشاهد توثق مساعدات السعودية للمتضررين من الزلزال لقطات مؤثرة لدموع أم لحظة خروج ابنها من أسفل الأنقاض بعد 94 ساعة الاتحاد يُطارد النصر ويسابق الزمن لكسر رقمه السلبي أمام العدالة وصول الطائرتين الإغاثيتين الرابعة والخامسة ضمن الجسر الجوي السعودي إلى تركيا لحظة وصول مساعدات مركز الملك سلمان إلى غازي عنتاب الهلال يسعى لكسر تفوق الريال أمام الأندية السعودية بمونديال الأندية لقطات لرضيع عمره 20 يومًا يخرج ممسكًا بخصلة من شعر أمه إجلاء جميع السعوديين من مناطق الزلزال لمناطق آمنة
وثقت لقطات مصورة حجم المساعدات التي تقدمها المملكة لدعم المتضررين في زلزال تركيا وسوريا، والتي كان أبرزها وصول معدات وفرق الإنقاذ السعودي إلى مدينة غازي عنتاب التركية، وما لحقها من مساعدات تعمل ضمن منظومة مركز الملك سلمان للإغاثة.
#مركز_الملك_سلمان_للإغاثة #سوريا_تركيا
هنا السعودية العظمى pic.twitter.com/HkNoF5kRgiقد يهمّك أيضاً
— فايز المالكي (@fayez_malki) February 10, 2023
ونشر الفنان والناشط الاجتماعي فايز المالكي عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” لقطات من الحملة الإغاثية السعودية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
#مركز_الملك_سلمان_للإغاثة #تركيا#سوريا#الدفاع_المدني
فريق البحث والانقاذ السعودي pic.twitter.com/eotFChADlK
— فايز المالكي (@fayez_malki) February 10, 2023
وتمثلت المساعدات التي حملها مركز الملك سلمان للإغاثة في الآلاف من الأطنان من الخيم الإيوائية والمساعدات الغذائية والتي تضمن أرز وسكر وشاي، بالإضافة للملابس وهدايا للأطفال.
#مركز_الملك_سلمان_للإغاثة #تركيا_سوريا للتبرع منصة #ساهم https://t.co/Wd9N9aKCk3 pic.twitter.com/z1rNhIvwdT
— فايز المالكي (@fayez_malki) February 10, 2023
وفي وقت سابق، نشرت “قناة الإخبارية” لقطات من وصول فريق البحث والإنقاذ إلى مطار غازي عنتاب في تركيا، استعدادًا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي.
تأتي جهود المملكة لدعم المتضررين تنفيذًا لتوجيهات القيادة الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم وتقديم التسهيلات للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.
فيديو | لقطات مباشرة لـ #الإخبارية لوصول فريق البحث والإنقاذ السعودي إلى مطار غازي عنتاب في تركيا pic.twitter.com/iFNovcUpSV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2023