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4 ميداليات لطلبة المملكة في مسابقة تحدي علوم المستقبل الخليجية

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ مساءً
4 ميداليات لطلبة المملكة في مسابقة تحدي علوم المستقبل الخليجية
المواطن - فريق التحرير

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فاز طلبة المملكة بأربع جوائز في مسابقة “تحدي علوم المستقبل” الافتراضية للعام 2022 بموسمها الثاني، التي تُقام تحت رعاية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وتستهدف الطلاب والطالبات الموهوبين والمتفوقين ضمن فئتي الناشئين والمحترفين في مجال العلوم والتكنولوجيا من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

أسماء الفائزين

وحقق أبناء وبنات الوطن المشاركون من قبل وزارة التعليم 4 ميداليات، حيث حصل كل من؛ مكي محمد زكري وأمين أيمن سجيني من أكاديمية طويق وإدارة تعليم الرياض على جائزة بطل تحدي علوم المستقبل لفئة الناشئين، وفاز حكيم حافظ العمودي وإبراهيم أحمد رفاعي من إدارة تعليم جازان بجائزة أفضل مصمم في فئة الناشئين، وكذلك فاز فريق مكون من (عبدالعزيز سلمان الحضيف- فيصل عبدالله الرشيدان- تميم ناصر القفاري) من إدارة تعليم الرياض بجائزة أفضل مهندس لفئة الناشئين، فيما حصد الفريق الذي يضم (جهاد بخيت الجهني- يوسف محمد الفقيه- عبدالرحمن فهد الدريبي) من أكاديمية طويق وإدارة تعليم الرياض جائزة أفضل مهندس لفئة المحترفين.

أهداف المسابقة

وشاركت وزارة التعليم في مسابقة “تحدي علوم المستقبل” التي تهدف إلى تعزيز تعلّم مبادئ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، عبر التركيز على أساليب التعلّم متعدد التخصصات، وذلك من خلال 222 طالباً وطالبة من الموهوبين ضمن 89 فريقاً، من إجمالي 605 طلاب وطالبات شاركوا من دول الخليج يمثلون 250 فريقاً، ضمن فئات الفرق المشاركة؛ بطل تحدي علوم المستقبل للفرق، وأفضل مصمم، وأفضل مبتكر، وأفضل مهندس، وأفضل مقدم.

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