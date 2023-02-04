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منها تجنب الإكثار من شرب المنبهات

4 نصائح للطلبة للتخلص من القلق أثناء فترة الاختبارات

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
4 نصائح للطلبة للتخلص من القلق أثناء فترة الاختبارات
المواطن - فريق التحرير

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وجّهت إدارة التوجيه الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الجمعة، 4 نصائح وتوجيهات للطلاب والطالبات للتخلص من القلق أثناء فترة الاختبارات.

ونشرت إدارة تعليم الرياض، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح بعض الخطوات التي ينبغي اتباعها للتخلص من القلق ومنها عدم الإكثار من شرب المنبهات.

4 نصائح

1ـ تجنب الإكثار من شرب المنبهات (الشاي والقهوة).

2ـ تناول الغذاء الصحي.

3ـ ممارسة الرياضة.

4ـ الحصول على النوم الكافي.

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