4 نصائح للطلبة للتخلص من القلق أثناء فترة الاختبارات

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وجّهت إدارة التوجيه الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الجمعة، 4 نصائح وتوجيهات للطلاب والطالبات للتخلص من القلق أثناء فترة الاختبارات.
ونشرت إدارة تعليم الرياض، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح بعض الخطوات التي ينبغي اتباعها للتخلص من القلق ومنها عدم الإكثار من شرب المنبهات.
1ـ تجنب الإكثار من شرب المنبهات (الشاي والقهوة).
2ـ تناول الغذاء الصحي.
3ـ ممارسة الرياضة.
4ـ الحصول على النوم الكافي.