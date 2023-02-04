4 وزيرات جدد في حكومة الإمارات الجديدة فماذا تعرف عنهن؟

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التعديل جاء بمباركة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بعد التشاور معه.

وشمل التعيين مجموعة من الوزيرات، ومنهن شما المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع، وحصة بو حميد وزيرة دولة، ونورة الكعبي وزيرة دولة.

كما شمل التعديل تعيين كل من مريم الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات.

شما المزروعي

وشغلت الشابة الإماراتية شما سهيل فارس المزروعي، منصب وزير شؤون الشباب بدولة الإمارات بعمر 22 عامًا لتصبح أصغر وزير في العالم، كما قد حصلت وزيرة التنمية المجتمعي في الإمارات على شهادة الماجستير في السياسات العامة مع مرتبة الشرف من جامعة أكسفورد البريطانية.

الإخوة والأخوات .. بمباركة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة-حفظه الله- وبعد التشاور معه، نعلن اليوم عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية بتعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات pic.twitter.com/Pn2D9gCmh9 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 7, 2023

وهي أول طالبة إماراتية تفوز بمنحة “رودرز” للقيادات الشابة في العمل الحكومي، كما قد حصلت على دبلوم متقدم في الشراكات متعددة القطاعات من جامعة نيويورك، وقد حصلت على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف من جامعة نيويورك.

من تنظيم أسبوع أبوظبي للاستدامة، ومنتدى شباب آيرينا، إلى جائزة زايد للاستدامة، والإعلان عن رئاسة مؤتمر المناخ كوب ٢٨ ؛ خصصت دولة الإمارات ٢٠٢٣ عاماً للاستدامة والقفزات نحو العمل والحلول المناخية 🌏 نحن ملتزمون بتسخير كافة الإمكانات للشباب نحو نتائج تحويلية للكوكب ✨ pic.twitter.com/IqYqJVQcO5 — شما المزروعي | Shamma Al Mazrui (@shamma) February 7, 2023

وعملت شما المزروعي في أحد صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي، بالإضافة إلى محلل سياسي ضمن بعثة الإمارات في نيويورك، وقد حصلت على عدد من الجوائز، ومنها جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز، وجائزة كوتوس لقائد المستقبل، ومنحة الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات للطلبة المتميزين علميًا، ومنحة الشيخ محمد بن زايد للطلاب الأوائل في الدراسة الثانوية.

حصة بو حميد

تعد حصة بو حميد من مواليد العام 1980، وحاصلة على شهادة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وشهادة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص الإدارة من جامعة زايد، وشهادة الدبلوم العالي في الإدارة العامة من جامعة لي كوان يو في سنغافورة.

شكرنا وتقديرنا للأخت حصة بو حميد والأخت نورة الكعبي على جهودهم المتواصلة والمخلصة خلال الفترة الماضية .. وسيتم تكليفهم بملفات جديدة … وتمنياتنا للوزراء الجدد التوفيق والنجاح في مهامهم الكبيرة.. ومتفائلين دائماً بالقادم الأجمل في دولة الإمارات . — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 7, 2023

تخرجت من برنامج الشيخ محمد بن راشد لإعداد القادة وحاصلة على جائزة الشيخ راشد للتفوق العلمي مرتين. كما حصلت على جائزة اللجنة الأولمبية الوطنية لدول الخليج العربية عن فئة الشباب المبدعين المتميزين عام 2013، وجائزة الموظف الحكومي المتميز الجديد عام 2003.

وشغلت حصة بنت عيسى بو حميد منصب مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وأشرفت على تطوير الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات من خلال برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة الذي يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وأشرفت بوحميد على إطلاق مشروع مصنع الخدمات الحكومية الذي يركز على تدريب الجهات الحكومية على آليات تصميم الخدمات، ومشروع قياس رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية.

وتولت منصب المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي ومنصب المدير التنفيذي لقطاع التميز ومنصب المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي ومساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكومية، والمشرف على برنامج قيادات حكومة الإمارات لتطوير قيادات الصف الأول والثاني في الحكومة.

معالي حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع: علاوة بدل التضخم التي أمر بها رئيس الدولة ستشمل جميع الأسر الإماراتية التي يقل مدخولها الشهري عن 25 ألف درهم، والوزارة ستبدأ غداً استقبال طلباتهم. pic.twitter.com/icxYql6DsG — مصدر (@MSDAR_NEWS) July 4, 2022

نورة الكعبي

وتعد نورة بنت محمد الكعبي (مواليد 1979) من أبرز نساء الأعمال الإماراتية ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكتوبر 2017، قبل ذلك كانت وزيرة دولة لمجلس الدولة الاتحادي ورئيس جامعة زايد، وهي أيضًا عضو في المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ترأست نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب الاجتماع الأول للجنة العامة التابعة للجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم، حيث ستسعى اللجنة العامة إلى تعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية، وتعزيز حضور الدولة في مختلف المحافل الدولية. pic.twitter.com/nEwkgI49nI — UAENATCOMECS (@uaenatcomecs) January 31, 2023

وحصلت نورة الكعبي على تعليمها الثانوي في أبو ظبي وبنسلفانيا، ونالت على بكالوريوس العلوم في نظم إدارة المعلومات من جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 2011، وأكملت برنامج القيادة في كلية لندن للأعمال في عام 2011.

وشغلت نورة الكعبي عددًا من المناصب، حيث تشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الإعلامية في أبو ظبي، كما تشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض ومنصب رئيس مجلس إدارة أبو ظبي للإعلام.

مريم الحمادي

قادت مريم جهودًا مميزة خلال الفترة الماضية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة كافة التشريعات الحكومية التطويرية الجديدة.