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منهن شما المزروعي وحصة بو حميد

4 وزيرات جدد في حكومة الإمارات الجديدة فماذا تعرف عنهن؟

2023-02-08 الساعة 12:17
4 وزيرات جدد في حكومة الإمارات الجديدة فماذا تعرف عنهن؟
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التعديل جاء بمباركة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بعد التشاور معه.

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وشمل التعيين مجموعة من الوزيرات، ومنهن شما المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع، وحصة بو حميد وزيرة دولة، ونورة الكعبي وزيرة دولة.

كما شمل التعديل تعيين كل من مريم الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات.

شما المزروعي

وشغلت الشابة الإماراتية شما سهيل فارس المزروعي، منصب وزير شؤون الشباب بدولة الإمارات بعمر 22 عامًا لتصبح أصغر وزير في العالم، كما قد حصلت وزيرة التنمية المجتمعي في الإمارات على شهادة الماجستير في السياسات العامة مع مرتبة الشرف من جامعة أكسفورد البريطانية.

وهي أول طالبة إماراتية تفوز بمنحة “رودرز” للقيادات الشابة في العمل الحكومي، كما قد حصلت على دبلوم متقدم في الشراكات متعددة القطاعات من جامعة نيويورك، وقد حصلت على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف من جامعة نيويورك.

وعملت شما المزروعي في أحد صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي، بالإضافة إلى محلل سياسي ضمن بعثة الإمارات في نيويورك، وقد حصلت على عدد من الجوائز، ومنها جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز، وجائزة كوتوس لقائد المستقبل، ومنحة الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات للطلبة المتميزين علميًا، ومنحة الشيخ محمد بن زايد للطلاب الأوائل في الدراسة الثانوية.

حصة بو حميد

تعد حصة بو حميد من مواليد العام 1980، وحاصلة على شهادة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وشهادة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص الإدارة من جامعة زايد، وشهادة الدبلوم العالي في الإدارة العامة من جامعة لي كوان يو في سنغافورة.

 

تخرجت من برنامج الشيخ محمد بن راشد لإعداد القادة وحاصلة على جائزة الشيخ راشد للتفوق العلمي مرتين. كما حصلت على جائزة اللجنة الأولمبية الوطنية لدول الخليج العربية عن فئة الشباب المبدعين المتميزين عام 2013، وجائزة الموظف الحكومي المتميز الجديد عام 2003.

وشغلت حصة بنت عيسى بو حميد منصب مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وأشرفت على تطوير الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات من خلال برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة الذي يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وأشرفت بوحميد على إطلاق مشروع مصنع الخدمات الحكومية الذي يركز على تدريب الجهات الحكومية على آليات تصميم الخدمات، ومشروع قياس رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية.

وتولت منصب المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي ومنصب المدير التنفيذي لقطاع التميز ومنصب المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي ومساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكومية، والمشرف على برنامج قيادات حكومة الإمارات لتطوير قيادات الصف الأول والثاني في الحكومة.

نورة الكعبي

وتعد نورة بنت محمد الكعبي (مواليد 1979) من أبرز نساء الأعمال الإماراتية ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكتوبر 2017، قبل ذلك كانت وزيرة دولة لمجلس الدولة الاتحادي ورئيس جامعة زايد، وهي أيضًا عضو في المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحصلت نورة الكعبي على تعليمها الثانوي في أبو ظبي وبنسلفانيا، ونالت على بكالوريوس العلوم في نظم إدارة المعلومات من جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 2011، وأكملت برنامج القيادة في كلية لندن للأعمال في عام 2011.

وشغلت نورة الكعبي عددًا من المناصب، حيث تشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الإعلامية في أبو ظبي، كما تشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض ومنصب رئيس مجلس إدارة أبو ظبي للإعلام.

مريم الحمادي

قادت مريم جهودًا مميزة خلال الفترة الماضية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة كافة التشريعات الحكومية التطويرية الجديدة.

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