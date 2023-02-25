41 زلزالًا شهدها العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، إن العالم شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية 41 زلزالًا.

41 زلزالًا

وأوضح المسند عبر حسابه بموقع “تويتر” أن خريطة مواقع الزلازل خلال الـ24 ساعة الماضية توضح 41 زلزالًا على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر.

وأضاف أن أشد هذه الزلازل كان في اليابان حيث بلغ 6.1 درجة على مقياس ريختر قبل نحو 3 ساعات، يليه زلزل بقوة 5.2 درجة في تركيا قبل نحو 6 ساعات.

زلزال اليابان

وكان زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر هز قبالة الجزء الشرقي لجزيرة هوكايدو شمال اليابان اليوم السبت، حسبما ذكرت السلطات، مضيفة أنها لم تُصدر تحذيرًا من موجات تسونامي.

وقال معهد الأبحاث الوطني لعلوم الأرض ومكافحة الكوارث إن الزلزال وقع قبالة شبه جزيرة نيمورو على عمق 61 كيلومترًا.

وعلى إثره، أعلنت سفارة المملكة لدى اليابان، أنها تتابع آثار الزلزال الذي وقع بمنطقة هوكايدو اليابانية، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.

وأهابت سفارة المملكة عبر حسابها بموقع “تويتر” بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين على الرقم 09055833862.