41 وظيفة شاغرة في شركة الحاج حسين رضا

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أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (41) وظيفة فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات ؛ وذلك للعمل بفروع معرض الشركة في عدد من مدن المملكة.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني سيارات (عدد 23 وظيفة).
– قائد فريق ورشة العمل (عدد 10 وظائف).
– مشرف الورشة (عدد 8 وظائف).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)