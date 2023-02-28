Icon

آلاف الوفيات في بريطانيا بسبب عدم تلقي العلاج Icon 42 مخالفًا في قبضة الأمن لارتكابهم مخالفات رعي Icon مواطن في قبضة الأمن لحيازته 35 كجم من القات Icon تغريم النصر 34 مليون ريال بسبب روي فيتوريا Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة Icon طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا Icon الصين: عناد أمريكا بشأن تايوان سيكون له عواقب حقيقية Icon القوات البحرية تنهي استعداداتها للمشاركة في مناورات IMX/CE23 Icon اكتشاف حفرة غريبة في لبنان بعد ظهور أخرى بتركيا Icon المجلس الصحي السعودي: تناول فيتامين سي بانتظام لا يقي من الإصابة بالبرد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بينهم سودانيون وهنديون وباكستانيان

42 مخالفًا في قبضة الأمن لارتكابهم مخالفات رعي

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
42 مخالفًا في قبضة الأمن لارتكابهم مخالفات رعي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 42 مخالفًا لنظام البيئة، 29 مواطنًا، و8 مقيمين من الجنسية السودانية، و3 مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1307 متون من الإبل، و380 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

الإبلاغ عن الاعتداءات

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شهادة جامعية وعمر مُحدد أبرز شروط زواج السعودية من أجنبي
السعودية اليوم

شهادة جامعية وعمر مُحدد أبرز شروط زواج...

السعودية اليوم
شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
ألمانيا تواجه تحديًا بقيمة تريليون دولار لسد فجوة الطاقة 
العالم

ألمانيا تواجه تحديًا بقيمة تريليون دولار لسد فجوة...

العالم
الصلاة على الأمير عبدالإله بن سعود
السعودية اليوم

الصلاة على الأمير عبدالإله بن سعود

السعودية اليوم
الشثري: إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا من أعمال الشريعة
السعودية اليوم

الشثري: إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا من...

السعودية اليوم
أطول موجة برد متوقعة: “البسوا ولبسوا عيالكم”
السعودية اليوم

أطول موجة برد متوقعة: “البسوا ولبسوا عيالكم”

السعودية اليوم
جماهير برشلونة تُشيد بـ فيران توريس
الرياضة

جماهير برشلونة تُشيد بـ فيران توريس

الرياضة
رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وفد الشورى 
السعودية اليوم

رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وفد الشورى 

السعودية اليوم