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تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

42 مخالفًا في قبضة الأمن لنقلهم وبيعهم حطبًا محليًا

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٥ مساءً
42 مخالفًا في قبضة الأمن لنقلهم وبيعهم حطبًا محليًا
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 42 مخالفًا لنظام البيئة، (20) مواطنًا، و(18) مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (201) متر مكعب من الحطب المحلي في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير.

تطبيق الإجراءات النظامية

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.
وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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