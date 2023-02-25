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إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 816,585 حالة

43 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 47 خلال 24 ساعة

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
43 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 47 خلال 24 ساعة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى (829,228) حالة حتى الآن.

إجمالي حالات التعافي

وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت (47) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات التعافي إلى (816,585) حالة.

وتابعت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 2 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن، إلى (9,612) حالة.

أهمية الكمامة

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.

وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.

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