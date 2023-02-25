الباطن لا يخسر على أرضه ضد الاتفاق 43 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 47 خلال 24 ساعة ارتفاعات الدولار القياسية في طريقها للتراجع عالميًا هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة مركز الملك سلمان للإغاثة يكشف إجمالي المساعدات المقدمة لسوريا وتركيا الهلال يحلم بتكرار إنجاز الاتحاد الآسيوي مشاريع استثمارية بمساحات تجاوزت 3 ملايين متر مربع بالشرقية 6 حالات يُمنع فيها أخذ اللقاح الثلاثي الفيروسي الهلال يستهدف الفوز الثالث ضد الدحيل النصر ينفرد بصدارة قائمة مميزة بدوري روشن
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى (829,228) حالة حتى الآن.
وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت (47) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات التعافي إلى (816,585) حالة.
وتابعت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 2 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن، إلى (9,612) حالة.
وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.
وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.
وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.