48 ساعة تفصلنا عن المنتدى السعودي للإعلام

ينطلق المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية بالرياض، بعد غد الاثنين، بحضور أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير من دول عربية وعالمية، ووزراء ومسؤولين محليين ودوليين، حيث يمكن التسجيل فيه من (هنا).

ويركز المنتدى هذا العام على تأثير ما يحدث في أنحاء العالم من تطورات سريعة وأحداث كبرى على مستقبل الإعلام، ولذلك اختار “الإعلام في عالم يتشكل” عنوانًا له، حيث تعد الهيئة السعودية للسياحة الراعي الماسي له.

انتظرونا في #المنتدى_السعودي_للإعلام في دورته الثانية بالرياض؛ و"لقاء خاص" مع النائب الأعلى للرئيس للاستراتيجية وتحليل الأسواق في أرامكو السعودية م.فهد بن خليفة الضبيب. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون @FahadKD للتسجيل https://t.co/gJW1sJvvQ9 pic.twitter.com/n4HpOhHfyg — المنتدى السعودي للإعلام (@saudi_mf) February 18, 2023

ومن المقرر أن يحاور المنتدى في جلسة خاصة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وتتبعها جلسة لوزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ثم جلسة حوارية مع وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.

كما يمكن المشاركة في مبادرة “كن مذيعًا” التي تُعتبر الأكبر من نوعها لدعم المواهب الإعلامية وتمكين الكفاءات الذي ينظمها المنتدى.

جلسات مهمة

ويبدأ المنتدى بثلاث جلسات أولها بعنوان “جيل الإعلام الجديد: المتغيرات والفرص”، ثم “مراكز الأبحاث وقياس نسب المشاهدة: من ولمن؟”، وتتبعها جلسة مع قيادات نسائية عن “تمكين القيادات النسائية: تكامل يتشكل”، وأخرى “الشرق الأوسط الأخضر: مبادرة لتعزيز الرؤية العالمية”، وأخرى عن “صناعة المحتوى وتصدير الإبداع السعودي”، ومن ثم جلسات “وكالات الأنباء بين كان وسنكون”، و”المؤثرون الرقميون: إعلاميون أم إعلانيون؟”، و”الفنون الكورية تبهر العالم: القصة بدأت من هنا”.

كما سيهتم المنتدى بعدد من الموضوعات ومنها صحافة الروبوت التي أصبحت واقعًا لا يمکن تجاهله، وتُعد واحدة من أهم تقنيات الذکاء الاصطناعي؛ وذلك في جلسة بعنوان “صحافة الروبوت في مواجهة الحس والموهبة”.

أهمية الإعلام

ويؤكد المنتدى أهمية الإعلام والاتصال في المجتمعات الإنسانية، ويشجع الحوار الثقافي والحضاري المبني على الإيجابية والانفتاح، لذا يعمل على توضيح دور الإعلام والاتصال في الرسالة التي تقوم عليها المجتمعات المعاصرة نحو تعزيز قيم التنوع والتسامح والسلام والتعايش واحترام الآخر.