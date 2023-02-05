5 أرقام مميزة لـ الاتحاد مع نونو سانتو

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، بشكل مميز ضمن منافسات الدور الأول من دوري روشن السعودي.

الفوز ضد الطائي

ونجح العميد في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بالأمس بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 34 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الطائي عند 18 نقطة، ليتواجد في المركز العاشر.

تألق الاتحاد مع نونو سانتو

ويمتاز أداء العميد مع نونو سانتو بالصلابة الدفاعية، حيث إن الفريق الأول لكرة القدم نجح في إنهاء الدور الأول في صدارة قائمة الأقوى دفاعيًا، بعدما اهتزت شباكه 6 مرات فقط، متفوقًا على النصر متصدر الترتيب، ولكنه استقبل 8 أهداف.

ووصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى 34 نقطة مع نهاية الدور الأول، محققًا بذلك أعلى رصيد نقطي له في تاريخ دوري المحترفين بعد زيادة عدد الفرق إلى 16، كما أنه خسر مرة واحدة، كأقل عدد هزائم له في دور واحد.

وحقق العميد فوزه العاشر في دوري روشن السعودي هذا الموسم، كأكثر فريق تحقيقًا للانتصارات بالتساوي مع النصر والشباب، كما أنه أعلى عدد انتصارات له في دور واحد بالمسابقة.