5 أكلات قصيمية لها علاقة بالمناخ

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أكد خبير الطقس والفلك د. خالد الزعاق، أن علاقة الإنسان بالمناخ علاقة حياتية أي أن الحياة تتوقف عليه.
من الأكلات الشتوية القصيمية :
المرقوق والمطازيز والجريش والكليجا والحنيني
عطني اسم أكله شتوية مشهورة من مدينتك
pic.twitter.com/6OZErOPw3Wقد يهمّك أيضاً
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 12, 2023
وقال الزعاق خلال فقرة برنامجه على قناة العربية، اليوم الأحد: إن طعامنا من بيئتنا وعناصرها هي التمر والسمن والبُرّ الذي يتوفر في نهاية موسم الحميمين.
وتابع: أن التمر يتوفر بنهاية موسم سهيل، وفي نهاية موسم العقارب يتوفر الدسم.
وأشار إلى أن الأكل الشتوي في القصيم أغلبه مأكول مثل: المرقوق والمطازيز والجريش والكليجا والحنيني، بينما الأكل الصيفي أغلبه مشروب مثل الحليب واللبن.