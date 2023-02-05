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التمر يتوفر بنهاية موسم سهيل

5 أكلات قصيمية لها علاقة بالمناخ

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ مساءً
5 أكلات قصيمية لها علاقة بالمناخ
المواطن - فريق التحرير

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أكد خبير الطقس والفلك د. خالد الزعاق، أن علاقة الإنسان بالمناخ علاقة حياتية أي أن الحياة تتوقف عليه.

التمر والسمن

وقال الزعاق خلال فقرة برنامجه على قناة العربية، اليوم الأحد: إن طعامنا من بيئتنا وعناصرها هي التمر والسمن والبُرّ الذي يتوفر في نهاية موسم الحميمين.

وتابع: أن التمر يتوفر بنهاية موسم سهيل، وفي نهاية موسم العقارب يتوفر الدسم.

الحليب

وأشار إلى أن الأكل الشتوي في القصيم أغلبه مأكول مثل: المرقوق والمطازيز والجريش والكليجا والحنيني، بينما الأكل الصيفي أغلبه مشروب مثل الحليب واللبن.

 

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