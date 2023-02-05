5 أكلات قصيمية لها علاقة بالمناخ

أكد خبير الطقس والفلك د. خالد الزعاق، أن علاقة الإنسان بالمناخ علاقة حياتية أي أن الحياة تتوقف عليه.

التمر والسمن

وقال الزعاق خلال فقرة برنامجه على قناة العربية، اليوم الأحد: إن طعامنا من بيئتنا وعناصرها هي التمر والسمن والبُرّ الذي يتوفر في نهاية موسم الحميمين.

وتابع: أن التمر يتوفر بنهاية موسم سهيل، وفي نهاية موسم العقارب يتوفر الدسم.

الحليب

وأشار إلى أن الأكل الشتوي في القصيم أغلبه مأكول مثل: المرقوق والمطازيز والجريش والكليجا والحنيني، بينما الأكل الصيفي أغلبه مشروب مثل الحليب واللبن.