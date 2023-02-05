5 أندية تُفاوض كورونادو

أبدت 5 أندية اهتمامها مؤخرًا بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع العميد.

وكشف برنامج ” المنصة” المذاع على قناة دبي الرياضية الإماراتية وجود 3 أندية إماراتية مهتمة بضم نجم الاتحاد حيث بدأت الأندية التفاوض معه ومع وكيلة أعماله مؤخرًا.

كذلك قالت ديزي براندينو وكيلة أعمال اللاعب البرازيلي في تصريحات إعلامية إن الأخير يملك عرضين من ناديي فلامنجو وكورينثيانز البرازيليين.

وكان كورونادو صاحب الـ30 عامًا انضم لنادي الاتحاد في عام 2021 قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي، ونجح بتحقيق بطولة واحدة مع العميد وهي لقب كأس السوبر السعودي في يناير الماضي.

كورونادو يُهدي الاتحاد 3 نقاط

يذكر أن النجم البرازيلي كان ساهم بالأمس، في فوز نادي الاتحاد على الطائي حيث سجل هدف الفوز في الدقيقة الـ95، ليملك الاتحاد حاليًا 34 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن.

ويملك نادي الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي، رغبة قوية في التجديد للاعب البرازيلي، حيث قال الإعلامي وليد الفراج في برنامجه ” أكشن مع وليد” إن مجلس إدارة أنمار الحائلي سيجدد للاعب البرازيلي بعد 10 أيام من الآن.

وسيواجه الاتحاد، نادي العدالة في الجولة الـ16 من دوري روشن يوم الجمعة المقبلة.