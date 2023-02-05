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منها رفع جودتها وخفض نسبة الوفيات

5 أهداف كبرى لـ إستراتيجية قطاع الطرق بعد اعتمادها من مجلس الوزراء

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
5 أهداف كبرى لـ إستراتيجية قطاع الطرق بعد اعتمادها من مجلس الوزراء
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الهيئة العامة للطرق، أهم أهداف إستراتيجية قطاع الطرق، بعد صدور قرار بموافقة مجلس الوزراء عليها في جلسة اليوم.

رؤية الإستراتيجية

وقالت الهيئة خلال إنفوجراف توضيحي على الحساب الرسمي بموقع تويتر: إن رؤية إستراتيجية قطاع الطرق، هي تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجع على الابتكار.

3 محاور رئيسية

لفتت الهيئة إلى أن الإستراتيجية تشمل 3 محاور رئيسية هي: الجودة، السلامة المرورية، الكثافة المرورية.

أهداف إستراتيجية قطاع الطرق

بحسب ما ذكرت الهيئة، جاءت الأهداف كما يلي:

  • رفع مؤشر جودة الطرق، للتصنيف السادس عالميًّا.
  • خفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة.
  • تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة حسب تصنيف IRAP.
  • المحافظة على مستويات خدمة متقدمة للطاقة الاستيعابية شبكة الطرق.
  • رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية 20%.

74 مليار ريال

واستعرضت الهيئة أثر الإستراتيجية بحلول عام 2030، حيث تستهدف المساهمة في الناتج المحلي للمملكة بنحو 74 مليار ريال، بالإضافة إلى توفير 293 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

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