5 أهداف كبرى لـ إستراتيجية قطاع الطرق بعد اعتمادها من مجلس الوزراء

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كشفت الهيئة العامة للطرق، أهم أهداف إستراتيجية قطاع الطرق، بعد صدور قرار بموافقة مجلس الوزراء عليها في جلسة اليوم.
وقالت الهيئة خلال إنفوجراف توضيحي على الحساب الرسمي بموقع تويتر: إن رؤية إستراتيجية قطاع الطرق، هي تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجع على الابتكار.
لفتت الهيئة إلى أن الإستراتيجية تشمل 3 محاور رئيسية هي: الجودة، السلامة المرورية، الكثافة المرورية.
بحسب ما ذكرت الهيئة، جاءت الأهداف كما يلي:
واستعرضت الهيئة أثر الإستراتيجية بحلول عام 2030، حيث تستهدف المساهمة في الناتج المحلي للمملكة بنحو 74 مليار ريال، بالإضافة إلى توفير 293 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.